14 ألف عنصر من قوات الشرطة.. استعدادات فرنسا لتأمين ليلة نهائى كأس العالم

وكالات الأنباء

تستعد فرنسا لنشر قوة كبيرة من عناصر الشرطة فى جميع أنحاء البلاد، لتأمين ليلة خوض منتخب الديوك المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا فى قطر، ضد منتخب الأرجنتين.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين اليوم الجمعة، حسبما نقلت وسائل الإعلام، أنه سيتم نشر نحو 14 ألف عنصر من قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد، لضمان السلامة، بالتزامن مع المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم مساء بعد غد الأحد.

وقال دارمانين إن عشرات الآلاف من الجماهير من المتوقع أن يخرجوا للشوارع بعد غد، فيما أشارت تقارير إخبارية إلى أن شارع الشانزليزيه الشهير في قلب باريس سيغلق أمام حركة المرور.

كما تم التخطيط لعملية أمنية واسعة النطاق خلال مباراة تحديد المركز الثالث في المونديال غدا السبت بين منتخبي المغرب وكرواتيا بمشاركة 12800 ضابط.

ويخوض المنتخب الفرنسي بعد غد الأحد المباراة النهائية لبطولة كأس العالم أمام الأرجنتين، بعد تأهله للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، حيث يطمح منتخب الديوك في إحراز اللقب العالمي الثالث في تاريخه.