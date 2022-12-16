وكيل زراعة دمياط: نسعى لتطوير الحاصلات الزراعية عن طريق التدريب‎‎.. صور

يستقبل مزارعو دمياط خلال هذه الفترة موسم زراعة الحاصلات الشتوية، حيث زرع البعض البنجر، وآخرون بدأوا الاستعداد لزراعة القمح، بينما انقسم الباقى بين زراعة الفول الأخضر والبطاطس.

وقدم "اليوم السابع" تقريرا حول تطوير تلك الزراعات وكيف كان الاستعداد لاستقبال موسم الزراعات الشتوية.



زراعة البنجر

بدأت العروة الأخيرة مطلع الشهر الماضي، فضل بعض المزارعين زراعته عقب الانتهاء من زراعة الأرز مباشرة، ربما كان لحالة الطقس أثر كبير فى زراعة البنجر هذا العام داخل دمياط، ويقول مصطفي سعد أحد المزارعين داخل دمياط "بدأنا فى تجهيز الأرض بشكل كبير لاستقبال زراعة البنجر، من الأفضل زراعته عقب زراعة الأرز وليس القطن الأرض ستكون جاهزة اكتر" واضاف " زراعة البنجر هذا العام ستكون ناجحة استعدينا كويس والأرض السنة دي عفية".

وعن تبطين الترع قال مزارع دمياط: "تبطين الترع ساعد كتير في الري، كان له أثر في نجاح موسم الزراعة سواء في الأرز أو القمح أو حتي زراعة الموالح، مياة الري نضيفة ومتوفرة وده شئ افتقدناه سنين كتير".



محصول القمح

بدأ بعض المزارعين في إلقاء البذور، أيضا هناك استعداد مكثف واهتمام بالغ بهذا الأمر، بعد أن قدمت دمياط موسما قويا فى زراعة القمح خلال الموسم الماضي.

ويقول صديق فتيح مزارع "القمح السنة دي هيكون أكتر من اللي فاتت، الاستعداد كويس ونطمح في رفع إنتاجية الفدان خلال السنة الجاية".



زراعات الفول الأخضر والبطاطس

انقسم بعض المزارعين بين زراعة الفول الأخضر والبطاطس، أحد الحاصلات التي لطالما اشتهرت بها دمياط فيقول سامي الحديدي أحد مزارعين دمياط: "محصول البطاطس الجديد هيبدأ ينزل الأسواق خلال شهر بالكتير، السنة دي خيرها كتير والحمد لله، وأضاف زراعة الفول الأخضر كانت تواجه مصاعب خلال سنوات ماضية بسبب الآفات ولكننا العام الحالي نواجه تلك الأزمة بشكل متطور، كمان حالة الطقس ساعدتنا كثيرا في عدم انتشار الآفات".

وفي سياق متصل أكد المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أن هناك العديد من الزيارات الميدانية التي تنفذها المديرية بشأن تطوير كافة الحاصلات الشتوية، مشيرا إلى عقد أكثر ندوة تعريفية من أجل رفع وعي المزارعين حول سبل الزراعة الحديثة وطرقها السليمة.

وأضاف، وكيل زراعة دمياط، أن هناك اهتماما كبيرا بشأن محصول القمح، أيضا هناك اهتمام بالغ لمحصول الفول البلدي لمواجهة الآفات التي كانت تسبب قلقا كبيرا لدي بعض المزارعين، موضحا أن هذا الأمر يعد أحد أهم المحاور التي تعمل عليها وزارة الزراعة.

وشدد أيضا على ضرورة التعامل بحرص من قبل المزارعين خاصة الذين قاموا بزراعة الفول البلدي، ومتابعة المحصول بشكل مستمر لمواجهة انتشار الآفات في وقت مبكر حفاظا على الطاقة الإنتاجية للفدان.