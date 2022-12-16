وأشاد ميقاتي بالتضحيات التي تبذلها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في سبيل حفظ السلام في الجنوب، بما ينعكس استقرارا لأهل المنطقة وللبنان عموما.

وأجرى رئيس الحكومة اتصالين بقائد الجيش العماد جوزيف عون والقائد العام لليونيفيل الجنرال آرولدو لازارو واطلع منهما على ملابسات الحادث.

كما بعث برقية إلى رئيس ايرلندا مايكل دانيال هيجينز والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش معزيا ومعبرا عن تضامنه معهما في هذا الحادث الأليم.