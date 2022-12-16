وصل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى وقائد الجيش العماد جوزيف عون إلى مقر قيادة اليونيفيل فى الناقورة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، أعرب أسفه العميق للحادث الأليم الذى تعرضت له الدورية الأيرلندية التابعة لقوات حفظ السلام "اليونيفيل" فى منطقة العاقبية جنوبى لبنان، معربا عن حزنه العميق وعن تعازيه لمقتل أحد أفراد الدورية متمنيا الشفاء للجرحى منهم.
وأشاد ميقاتي بالتضحيات التي تبذلها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في سبيل حفظ السلام في الجنوب، بما ينعكس استقرارا لأهل المنطقة وللبنان عموما.
وأجرى رئيس الحكومة اتصالين بقائد الجيش العماد جوزيف عون والقائد العام لليونيفيل الجنرال آرولدو لازارو واطلع منهما على ملابسات الحادث.
كما بعث برقية إلى رئيس ايرلندا مايكل دانيال هيجينز والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش معزيا ومعبرا عن تضامنه معهما في هذا الحادث الأليم.
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