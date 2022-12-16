وزير السياحة والآثار: انفقنا 3.1 مليار جنيه على قطاع الآثار والإيرادات تقرب من مليار خلال 2022

كتب محمد أسعد تصوير خالد كامل

قال وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، إن المجلس الأعلى للآثار باعتباره المؤسسة المسئولة عن قطاع الآثار في مصر، انفق ما يقرب من 3.1 مليار جنية على ذلك القطاع بما يشمله من متاحف ومواقع أثرية وتحسين خدمات ومشروعات ترميم وتطوير وغيرها خلال عام 2022، في مقابل إيرادات بلغت نحو مليار جنية جاءت من تذاكر الزيارة وغيرها.

وشرح وزير السياحة والآثار إن ذلك المبلغ المصروف لا يعد كبيرًا بالمقارنة بحجم العمل الضخم الناتج فلدينا في مصر ما يقرب من 2160 موقع أثري و 43 متحف من بينهم 31 مفتوح للزيارة، إذا ما تم مقارنته بحجم الانفاق الذي يتم على المتاحف والمواقع الأثرية بمختلف دول العالم.

أضاف وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة، إن المجلس الأعلى للآثار يمتد دوره كمؤسسة علمية وثقافية تقوم بالحفاظ على الآثار المصرية وحمايته وتسجيله بجانب التنقيب عن الآثار، مشيرًا إلى أن لدينا في مصر 250 بعثة أثرية أجنبية تقوم بالتنقيب عن الآثار.

وأكد الوزير اهتمام الدولة بتطوير السياحة الثقافية وزيادة استهداف سائحي الثقافة المهتمين بالمواقع الأثرية والمتاحف، لأنها ميزة تنافسية تتمتع بها مصر لما لديها من مواقع أثرية متاحف وكنوز وآثار ضخمة.



وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (1)







وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (2)







وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (3)







وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (4)







وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (5)







وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (6)







وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (7)







وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (8)







وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (9)







وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (10)







وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (11)







وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (12)







وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (13)







وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (14)







وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (15)







وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (16)







وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (17)







وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (18)







وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (19)







وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (20)







وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (21)







وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (22)







وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (23)







وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (24)







وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (25)







وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (26)







وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين (27)



