وزير الأوقاف: دور مصر فى ترسيخ ثقافة التعايش الإنسانى خلال عهد الرئيس السيسي يحظى بتقدير دولى

كتب على عبد الرحمن

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "إن دور مصر في ترسيخ ثقافة التعايش الإنساني وتصحيح مسار الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف في عهد الرئيس السيسي دور رائد يحظى بتقدير دولي كبير".

وتابع وزير الأوقاف: "سنواصل بإذن الله تعالى وعونه جهودنا في قضايا التجديد ومراعاة فقه الواقع في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف بعزيمة وإصرار في ظل مستجدات لا تنتهي فالتجديد سنة كونية وعملية ديناميكية يجب ألا تتوقف".

واستحدثت وزارة الأوقاف خلال عام 2022، عدد من الأنشطة الدعوية والقرآنية في المساجد على مستوى الجمهورية والتى لاقت ترحيبا من المصلين والحضور لهذه الأنشطة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، عدد الأنشطة الدعوية والقرآنية التى تم استحداثها خلال عام 2022 على النحو التالى:

أولًا : الأنشطة الدعوية المستحدثة

1. إطلاق البرنامج التثقيفي للطفل بمشاركة أكثر من ستة آلاف مسجد بمحافظات الجمهورية.

2. إطلاق الدروس المنهجية للأئمة بمشاركة 1000 مسجد.

3. إطلاق برنامج المنبر الثابت بالتعاون بين الأوقاف والأزهر الشريف بمشاركة 500 مسجد.

4. إطلاق الأسبوع الثقافي بالمساجد الكبرى بمشاركة 127 مسجدًا.

5. إطلاق مجالس الإقراء بالمساجد في أربعة علوم، وهي: التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، واللغة العربية، بمشاركة 122 مسجدًا تعقد بها مجالس الإقراء.

6. إطلاق مجالس الإفتاء بالمساجد بمشاركة 112 مسجدًا، تُعقد بها مجالس الإفتاء.

7. إطلاق الدروس المنهجية للواعظات بمشاركة 89 مسجدًا.

8. إطلاق مجلس الفقه بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لكبار علماء الفقه.

9. إطلاق مجلس الحديث بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لكبار علماء الحديث.

10. إطلاق المبادرات الدعوية: (نبي الهدى "صلى الله عليه وسلم" - حق الوطن - مفاتح الخير).

11. إطلاق 10 مسابقات تثقيفية بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم (نبي الهدى "صلى الله عليه وسلم" - فرائض الإسلام - كتاب وقضية - حج مبرور - أصحاب النبي "صلى الله عليه وسلم" - أحسن القصص - العقيدة الصافية - شهر القرآن - أعلام الحضارة العربية - نساء مؤمنات"، شارك فيها أكثر من 20 ألف متسابق.

ثانيًا : الأنشطة القرآنية المستحدثة

استحدثت وزارة الأوقاف عددًا من الأنشطة القرآنية بالمساجد خلال عام 2022م على النحو التالي:

1. إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية ورش).

2. إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية حفص).

3. إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (الختمة المجودة).

4. إطلاق مقرأة الأئمة القراء.

5. إطلاق ( 2864 ) مقرأة للجمهور.

6. إطلاق ( 18 ) مجلسًا للإقراء على كبار القراء.

7. إطلاق ( 36 ) مقرأة للسيدات.

8. إطلاق ( 5 ) مقارئ نموذجية للواعظات المتقنات.

9. إطلاق ( 25 ) مقرأة قرآنية نموذجية للأئمة.

10. عودة العمل بــ( 836 ) مقرأة جديدة للأئمة، وبلغ عدد أعضائها ( 7298 ) عضوًا.