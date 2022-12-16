مياه المنوفية تحصد المركز الثالث فى تسرب الكلور بمسابقة تنمية مهارات السلامة

نجحت إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية في الحصول على المركز الثالث في مسابقة جماعي السيطرة على تسريب الكلور في إطار مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية لشركات المياه بالوجه البحرى والقبلى بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة، ونائبيه الدكتور أحمد معوض و الدكتور صلاح بيومى .

وقال الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أن المسابقة تهدف إلي رفع أداء العاملين وإبراز مهاراتهم والوقوف على مستوى آمن وفعال فى مجال السلامة والصحة المهنية للحد من المخاطر والسيطرة عليها في كافة المحطات والشبكات واستخدام أحدث الأجهزة في هذا المجال .

وذكر، تضمنت المسابقة مهارات التعامل بالأماكن الضيقة والمغلقة لإصلاح المحابس والطلمبات، وإصلاح وصيانة الماكينات الغاطسة، وتنفيذ محاكاة للتعامل السريع الفورى مع تسربات أو أي خلل قد يصيب منظومة الكلور .

وأكد أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، فى كافة مواقع العمل أثناء الإصلاح والصيانة أو تنفيذ المشروعات، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين.

جدير بالذكر، أن فعاليات "مسابقة السلامة والصحة المهنية" نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالاسكندرية بمحطة المنشية (٢) بمحافظة الاسكندرية وبمشاركة عدد 22 شركة تابعة خلال الفتره من ٢٠٢٢/١٢/٣ حتى ٢٠٢٢/١٢/١٤ والتى تشمـل جميع الإحتياطات والإجراءات الوقائية والفنية والطبية .