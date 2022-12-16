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مواطن يسأل: "مصر مع أمريكا ولا الصين وروسيا؟".. ومتحدث الرئاسة يجيب

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 03:03 م
مواطن يسأل: "مصر مع أمريكا ولا الصين وروسيا؟".. ومتحدث الرئاسة يجيب السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية
كتب محمد الجالى

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تفاعل السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، مع تعليق أحد المواطنين على خبر الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى واشنطن.
 
وتضمن تعليق المواطن الاستفسار عن موقف مصر من أزمة أوكرانيا وروسيا، قائلاً: "هو احنا مع مين ؟ امريكا واوروبا ولا الصين وروسيا ؟"؛  وجاء رد المتحدث الرسم باسم رئاسة الجمهورية:"مصر لها علاقات صداقة مع جميع دول  العالم، علاقات متوازنة أساسها الاحترام المتبادل والتعاون البناء والمصالح المشتركة، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، والأمر بطبيعة الحال ينطبق على الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا؛ ومصر تربطها علاقات طيبة جدا مع جميع اطراف الأزمة، سواء أطراف مباشرة، روسيا واوكرانيا ودول الناتو، أو غير مباشرة، الدول الأوربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
 
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