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ممثلو قطاع الأعمال الأمريكى يبدون اهتماما بالعمل فى مصر والتوسع فى مشروعاتهم

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 05:50 ص
ممثلو قطاع الأعمال الأمريكى يبدون اهتماما بالعمل فى مصر والتوسع فى مشروعاتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي
واشنطن - محمد الجالى

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، في واشنطن في مأدبة العشاء التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية على شرفه، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وبحضور كلٍ من سوزان كلارك الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية، وجون كريستمان رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، بالإضافة إلى رؤساء ومديري العديد من كبري الشركات الأمريكية. 
 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن العشاء شهد حوارًا مفتوحًا مع ممثلي قطاع الأعمال الأمريكي الحاضرين، والذين أبدوا اهتماماً بالعمل فى مصر أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة، حيث أكد الرئيس حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم، معرباً عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، ومشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص في هذا الإطار كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

غرفة التجارة الامريكية

القمة الأمريكية الأفريقية

القمة الامريكية الافريقية

القمة الأفريقية الأمريكية

القمة الافريقية الامريكية

الرئيس السيسى

السيسى

الرئيس السيسي

افريقيا

أفريقيا

زيارة الرئيس السيسى لأمريكا

زيارة الرئيس السيسى لواشنطن

زيارة السيسى لواشنطن

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