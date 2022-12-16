اليوم السابع
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معاون وزير الإسكان: مدن الجيل الرابع ستصبح مركزا لريادة المال والأعمال

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 02:00 ص
معاون وزير الإسكان: مدن الجيل الرابع ستصبح مركزا لريادة المال والأعمال د. وليد عباس - المشرف على قطاع التخطيط والمتابعة بهيئة المجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن

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قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، والمشرف على قطاع التخطيط والمتابعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهدف من بناء مدن الجيل الرابع المساعدة فى توزيع الزيادة السكانية الكبيرة، ومضاعفة المعمور المصرى بدلا من التكدس الكبير على الوادى والدلتا، إلى جانب وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، لافتا إلى أنه تم اختيار هذه المواقع الاستراتيجية لتحقيق أكثر من معيار، منها الموقع المميز الذى يجعلها تنافس عالميا وإقليميا وأنها تكون على المحاور التنموية المحددة لمضاعفة الرقعة السكانية، بالإضافة إلى أنها تكون مرتبطة بالمشروعات الكبرى التى تعمل الدولة على تنفيذها.

 

وأوضح أنه من  المقرر ان تصبح هذه المدن مركزا لريادة المال الأعمال على المستويين العالمى والإقليمى، وهو أمر معمول به فى كل مدن العالم، حيث أن لكل مدينة وظيفة سواء على المستوى العالمى، ومنها "العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين"، أو على المستوى الإقليمى.

 

وأشار إلى أن الدولة تستهدف تطبيق معايير استدامة الطاقة وتدوير المخلفات لتصبح مدنا خضراء، يتعدى نصيب الفرد فيها من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15 مترا مربعا، ومن المقرر أن تكون مدن ذكية يقدم بها جميع الخدمات إلكترونيا وتغطيها شبكة المعلومات العالمية؛ بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وإستراتيجية التنمية المستدامة 2052 وستصبح هذه المدن مركزا لريادة المال والأعمال على المستوى القومى والإقليمى، وتؤدى جميع الخدمات الحكومية لقاطينها ومحيطها العمران بشكل بسيط وحضارى.


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مشروعات الإسكان

استدامه الطاقه

مدن الجيل الرابع



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