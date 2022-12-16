مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 5 رحلات طيران دولية ضمن 68 رحلة وصلت خلال الأسبوع

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، 5 رحلات طيران دولية، ضمن 68 رحلة اسبوعية وصلت للمطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي حتي اليوم الجمعة، حيث تقوم الجهات المختصة بأنهاء اجراءات الوصول للسياح للاستمتاع باجازاتهم علي شواطئ البحر الأحمر .

وتبين من جداول التشغيل أن رحلات اليوم تصل من دولتين حيث تصل 4 رحلات من المانيا، وتقلع الرحلات الاربعه من فرنكفورت، همبورجر ، دوسلدورف، هانوفر، ورحلة من العاصمة الهولندية امستردام .

كما تبين من جدول الرحلات الاسبوعية التي وصلت على مدار الاسبوع أن تلك الرحلات وصلت من 9 دول اوربية ومنها 3 رحلات منها من بلجيكا، و4 من هولندا، و9 من ايطاليا و19 رحلة من المانيا.

كما وصلت 6 رحلات من التشيك، و17 رحلة من بولندا. 4 رحلات من سويسرا، و4 مصري داخلي، ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من النمسا.