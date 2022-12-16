مصر تستقبل قادة قطاع البترول والغاز العالمي في "إيجيس 2023" دعمًا للجهود المبذولة نحو مستقبل مستدام للطاقة

تقرير خاص

مصر تواصل زيادة صادراتها من الطاقة مع تدفق الاستثمارات المرتقبة في مجال الغاز والبترول والطاقة والمقدر بنحو 26 مليار دولار

مع تدفق الاستثمارات في مجال الغاز والبترول والطاقة، والمتوقع له أن يرتفع إلى نحو 26 مليار دولار، تواصل مصر زيادة صادراتها من الطاقة وتعزيز مكانتها كمركز ديناميكي ومتزايد للطاقة. تجري مصر الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2023) - الحدث الأكبر في مجال البترول والغاز والطاقة - تحت عنوان "شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط: دعم إمدادات الطاقة العالمية والطلب المستدام"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير 2023.

يجمع إيجبس 2023 رؤساء شركات الطاقة العالمية، ويستقطب أكثر من 32,000 مشارك، بما في ذلك خبراء القطاع على مستوى العالم والقادة وصناع القرار العاملين في البترول والغاز والطاقة، وبمشاركة أكثر من 260 متحدثًا لمناقشة سبل تفعيل التنمية المستدامة والتكيف والتصدي لآثار تبعات التغير المناخي بكافة عمليات إنتاج البترول والغاز، والدفع نحو تحول نظام الطاقة وعمليات إزالة الكربون وتحديد رؤى لمستقبل خالٍ من الكربون، للوصول إلى انبعاثات صفرية في المستقبل.

يشهد إيجبس 2023 هذا العام مشاركة أكثر من 50 شركة لأول مرة و50 شركة تابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، وتقام النسخة القادمة بمساحة عرض موسعة حيث يشارك في المعرض أكثر من 500 عارض، بما في ذلك 28 شركة وطنية وعالمية في مجال النفط والطاقة والخدمات، من أبرزهم: شركة شيفرون، شركة الكويت للطاقة، شركة شيرون، شركة دراجون أويل، شركة إكسون موبيل، الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (Ganope)، شركة أباتشي، شركة بريتيش بتروليوم، شركة توتال للطاقة، شركة إنبي، شركة بتروجيت، وشركة شنايدر اليكتريك.

وفي نسخته السادسة يضم إيجبس 13 جناحًا دوليًا يستضيف شركات عالمية ومنتجات من دول رائدة في مجال الطاقة في مقدمتها الصين، وقبرص، وألمانيا، واليونان، وإيطاليا، و إسكتلندا، والهند، وتركيا، وكندا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبه؛ أكد كريستوفر هدسون رئيس شركة دي إم جي إيفنتس المنظمة لمعرض إيجبتس أن المؤتمر والمعرض يناقش هذا العام جدول أعمال موسع ومتنوع لتبادل الأفكار والمعلومات؛ والتي تشمل المؤتمر الاستراتيجي والذي يتضمن 3 محاور أساسية وهي الاقتصاديات الجيوسياسية والاقتصاديات العالمية، والتحول في الطاقة وإزالة الكربون، والجيل القادم من النظم البيئية للطاقة في البترول والغاز والطاقة.

وإذ يهدف إيجبس 2023 تحديد كلاً من الإمكانات والتحديات لضمان أمن الطاقة، بالإضافة إلى الاستفادة من النتائج التي حققها منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF).

وأوضح أن المؤتمر يتضمن عدد من المؤتمرات الهامة الأخرى، وهي مؤتمر الاستدامة في قطاع الطاقة - وذلك لأول مرة ضمن فعاليات إيجبس - ومؤتمر التمويل والاستثمار، ومؤتمر المساواة بين الجنسين في قطاع الطاقة، والمؤتمر التقني.

حيث يهدف المؤتمر التقني الى الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين و النهوض بالقطاع بمشاركة أكثر من 80 خبيرًا فني تحت إشراف الدكتور سمير القريش نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس)، ويمثل دعوة عالمية على مستوى القطاع لبحث دراسات في 19 فئة مختلفة ومناقشتها على مرحلتين.

وفي السياق ذاته؛ أضاف سلمان أبو حمزة نائب رئيس شركة دي إم جي إيفنتس، أن "إيجبس 2023" يستهدف استعراض الفرص المتاحة أمام القطاع لتمكنه من تزعم وقيادة النمو والتطور، إذ تعد إيجبس منصة مرموقة تجذب أفضل العقول وتوفر بيئة تعاونية لتبادل الأفكار مع الجماهير عالية المستوى، وذات الصلة من القطاعات الحكومية والمدنية والطاقة والأكاديمية وقطاع الأعمال.

ومن المستهدف أن يضم المعرض مناطق مخصصة للرقمنة في الطاقة، وللمرة الأولى، منصات البترول البحرية والخدمات الملاحية، مما يمكّن قطاع الطاقة العالمي من إقامة تعاونات جديدة وتحسين تحالفات الأعمال الحالية لتعظيم القيمة عبر الشركات وتعزيز النمو المستقبلي.

ويستهدف إيجبس 2023 إطلاق برنامج تمكين الشباب وبرنامج المهنيين الشباب خلال فعاليات المعرض والمؤتمر، بدعم من شركة اكسون موبيل لتعزيز التواصل وتبادل المعرفة.

كما ستشهد الفعاليات احتفالات توزيع جوائز الإنجازات البارزة مثل جوائز المساواة العالمية في الطاقة، وجوائز الاستدامة في الطاقة.