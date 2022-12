مصرع 10 أشخاص بينهم 5 أطفال فى حريق مبنى قرب مدينة ليون الفرنسية

أدى حريق اندلع ليل الخميس الجمعة فى مبنى قرب مدينة ليون فى وسط فرنسا الشرقى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم 5 أطفال وإصابة 14 آخرين بينهم أربعة فى حال حرجة.

وقالت الإدارة المحلية الفرنسية حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إن الحريق الذى لا يزال "مصدره مجهولا قد أخمد الآن"، شب بعد الساعة الثالثة فجرا (02,00 ت ج) فى مبنى مؤلف من سبع طبقات وشارك فى إخماده نحو 170 عنصر إطفاء.

📝🇫🇷France Lyon: ten dead including five children in a violent fire in Vaulx-en-Velin. Ten people were killed in a fire started in a seven-storey building in this eastern suburb of Lyon. Four people are also in absolute emergency. A violent fire broke out at 3:12 a.m. this Friday pic.twitter.com/DGFCOH0PfY