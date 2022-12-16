اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرع 10 أشخاص بينهم 5 أطفال فى حريق مبنى قرب مدينة ليون الفرنسية

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 10:14 ص
مصرع 10 أشخاص بينهم 5 أطفال فى حريق مبنى قرب مدينة ليون الفرنسية حريق فى فرنسا ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أدى حريق اندلع ليل الخميس الجمعة فى مبنى قرب مدينة ليون فى وسط فرنسا الشرقى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم 5 أطفال وإصابة 14 آخرين بينهم أربعة فى حال حرجة.

وقالت الإدارة المحلية الفرنسية حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إن الحريق الذى لا يزال "مصدره مجهولا قد أخمد الآن"، شب بعد الساعة الثالثة فجرا (02,00 ت ج) فى مبنى مؤلف من سبع طبقات وشارك فى إخماده نحو 170 عنصر إطفاء.

 

 

 


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