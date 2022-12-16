مصرع 10 أشخاص بينهم 5 أطفال فى حريق مبنى قرب مدينة ليون الفرنسية

وكالات الأنباء

أدى حريق اندلع ليل الخميس الجمعة فى مبنى قرب مدينة ليون فى وسط فرنسا الشرقى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم 5 أطفال وإصابة 14 آخرين بينهم أربعة فى حال حرجة.

وقالت الإدارة المحلية الفرنسية حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إن الحريق الذى لا يزال "مصدره مجهولا قد أخمد الآن"، شب بعد الساعة الثالثة فجرا (02,00 ت ج) فى مبنى مؤلف من سبع طبقات وشارك فى إخماده نحو 170 عنصر إطفاء.