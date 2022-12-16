اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 11:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع في مدينة 6 أكتوبر

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 11:14 ص
مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع في مدينة 6 أكتوبر سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت فتاة مصرعها نتيجة سقوطها من الطابق الرابع في مدينة 6 أكتوبر، وأشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط فتاة من الطابق الرابع بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن فتاة اختل توازنها وسقطت من بلكونة شقتها بالطابق الرابع، مما أسفر عن إصابتها بكسور ونزيف، وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


مصرع فتاة

مصرع فتاة باكتوبر

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة