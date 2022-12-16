مشادة وحادث تصادم بين المطرب سعد الصغير وطليقته فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشادة كلامية بين المطرب سعد الصغير وطليقته الراقصة برلنتى عامر، مما دفعها للتشاجر معه، وخلال محاولة الصغير اللحاق بسيارتها، اصطدم بها من الخلف، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين المطرب سعد الصغير وطليقته الراقصة برلنتي عامر.

وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين الصغير وطليقته بسبب خلافات سابقة بينهما، مما دفعها لتمزيق جواز السفر الخاص به، ونشبت بينهما مشاجرة، وعقب ذلك انصرفت بسيارتها، فلاحقها الصغير واصطدم بها من الخلف، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.