اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 10:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مشادة وحادث تصادم بين المطرب سعد الصغير وطليقته فى الهرم

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 09:06 م
مشادة وحادث تصادم بين المطرب سعد الصغير وطليقته فى الهرم سعد الصغير
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشبت مشادة كلامية بين المطرب سعد الصغير وطليقته الراقصة برلنتى عامر، مما دفعها للتشاجر معه، وخلال محاولة الصغير اللحاق بسيارتها، اصطدم بها من الخلف، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين المطرب سعد الصغير وطليقته الراقصة برلنتي عامر.
 
وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين الصغير وطليقته  بسبب خلافات سابقة بينهما، مما دفعها لتمزيق جواز السفر الخاص به، ونشبت بينهما مشاجرة، وعقب ذلك انصرفت بسيارتها، فلاحقها الصغير واصطدم بها من الخلف، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 

سعد الصغير

تصادم

طليقه سعد الصعير

الهرم

حوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة