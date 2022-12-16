مزور المحررات الرسمية في الشرقية: هدفي جمع الأموال

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

اعترف مزور بتزويره للأوراق والمحررات الرسمية وبيعها للمواطنين في الشرقية من أجل جمع الأموال، حيث نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالشرقية، لقيامه بتزوير وتقليد الأختام والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك مكتبة للأدوات المدرسية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد الأختام وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجــــها على عملائــــه مقابل مبالغ مالية وإتخاذه مقر المكتبة الكائنة بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى وتجهيزها بكافة الأدوات وأجهزة الحاسب الآلى والطابعات الحديثة لإستخدامها فى عمليات التزوير .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه وكذا كافة الأختام الحكومية المقلدة والمحررات الرسمية المزورة والأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى عبارة عن (مجموعة من الأختام الحكومية ونماذج شعار الجمهورية "المقلد" منسوبين للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية جاهزة للإستخدام فى ختم المحررات المزورة – مجموعة من المحررات الرسمية بعضها خالى البيانات مزورة تزويراً كلياً منسوبة للجهات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "المقلد" - الأدوات المستخدمة فى تقليد الأختام وإصطناع المحررات المزورة منها "هارد ديسك" مُحمل عليه العديد من المستندات المزورة المضبوطة وطابعة ليزر ألوان - جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على نماذج أختام شعار الجمهورية والعديد من صور المحررات والمستندات المزورة المضبوطة وبرنامج لتصميم وتعديل الصور المُستخدم فى تقليد الأختام وإصطناع المحررات المزورة المختلفة") .

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .