مديرية الطرق بالإسماعيلية تبدأ أعمال فرش الطبقة الأسفلتية بالطريق الدائرى.. صور

بدأت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل، بأعمال فرش الطبقة الأسفلتية للطريق الدائري، وذلك من ميدان الجويلى ووصولًا لمزلقان الدوحة، وذلك عقب أعمال التطوير والتوسعة للطريق؛ من أجل تحقيق السيولة المرورية اللازمة ولاستيعاب أكبر عدد من المركبات، بالإضافة إلى كونه الطريق الرئيسي لمدخل ومخرج كوبري منسي.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير المحاور المرورية وربط الطرق على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وفي إطار خطة وتوجيهات الدولة بالنهضة التنموية الشاملة لكافة شبكات الطرق على مستوى محافظات الجمهورية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتطوير شبكات الطرق الداخلية والمحاور الرئيسية والفرعية بكافة مراكز ومدن المحافظة.