محافظ بنى سويف ينيب رؤساء المدن بافتتاح 3 مساجد فى "ببا وناصر وأهناسيا"

بنى سويف هانى فتحى

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن: "ببا، ناصر، أهناسيا"، في افتتاح 3 مساجد "بعد إحلالها وتجديدها، بتكلفة 7 ملايين جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لتطوير ورفع وإنشاء المساجد .

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، تم "اليوم" افتتاج مسجد "البصرية" التابع لقرية دلاص بمركز ناصر، على مساحة 250 متراً و بتكلفة 2.1 مليون جنيهاً "جهود ذاتية"، وذلك بحضور على يوسف رئيس مركز ناصر، الدكتور الحسيني عبد السلام مدير الدعوة بأوقاف بني سويف، الشيخ رجب حسين مدير أوقاف ناصر، عمار جوده رئيس قرية دلاص، الشيخ خميس الغزالي رئيس المساجد الأهلية والحكومية بناصر والشيخ خميس عبد الفتاح سليمان مفتش المتابعة بالمديرية ، وقد أقيمت شعائر الصلاة بالمسجد بعد افتتاحه،حيث استمع الحاضرون لخطبة الجمعة والتي تناولت موضوع "طلاقة القدرة الإلهية في العطاء والمنع".

كما شهد "اليوم" افتتاح مسجد "الرحمن القبلي/ إحلال وتجديد" بقرية هربشنت مركز ببا، بتكلفة تزيد عن 1.8 مليون جنيه "اعتماد حكومي"، بجانب مسجد "الرحمن الغربي/ إحلال وتجديد"، بقرية طما فيوم مركز اهناسيا بتكلفة 3 ملايين جنيهاً "جهود ذاتية".