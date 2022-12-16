محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف المرحلة الثانية من شارع فريد ندا

تفقد، اليوم الجمعة، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال رصف المرحلة الثانية من شارع فريد ندا، حيث تابع المحافظ أعمال وضع الطبقة الرابطة في الاتجاه القادم من كمين أتريب حتى طريق كورنيش الرياح التوفيقي بطول 750 متر.

ووجه المحافظ، بدفع الأعمال والانتهاء اليوم والبدء فورا في وضع الطبقة السطحية واستكمال أعمال التطوير بالشارع من خلال تركيب أعمدة الإنارة ودهان البلدورات وزراعة الجزر الوسطي.

وأكد المحافظ، أن أعمال التطوير تأتي في إطار الخطة الشاملة للمحافظة لتطوير ورفع كفاءة الميادين العامة والشوارع الرئيسية للإرتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الصورة البصرية للمواطنين والعمل علي سيولة الحركة المرورية لإحداث نقلة نوعية بمختلف مدن وأحياء المحافظة ولإظهار الطابع المميز لكل مدينة، مؤكداً على حرص المحافظة على تطوير طرق محافظة القليوبية

وشدد محافظ القليوبية، على تسريع وتيرة العمل على مدار الساعة، لنهو المنطقة وإستكمال باقي أعمال المرحلة، مع مراعاة المواصفات الفنية والرسومات الهندسية للتطوير تجنباً لحدوث أخطاء مُستقبلا.