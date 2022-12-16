اليوم السابع
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الجمعة، 16 ديسمبر 2022 03:42 م
أكرم القصاص
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محافظة دمياط توجه بالرقابة المستمرة على الأسواق لضبط أسعار السلع

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 03:22 م
محافظة دمياط توجه بالرقابة المستمرة على الأسواق لضبط أسعار السلع الحملة
دمياط معتز الشربيني

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وجهت الدكتورة منال عوض محافظة دمياط، تعليماتها إلى الجهات المختصة بالرقابة المستمرة على الأسواق، لضبط أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية، والتأكيد على الإعلان عنها أمام المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
 
كما أكدت على التصدى لأى محاولات لإخفاء السلع للمضاربة فى أسعارها، والتأكد من توافر السلع الغذائية والأساسية..
 
وفى هذا السياق، نفذت إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة حملة مكبرة جاءت بالاشتراك مع مديريات التموين والتجارة الداخلية والصحة والطب البيطري،  استهدفت المرور على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن دمياط وفارسكور والزرقا وكفر سعد، للتأكد من الالتزام بتلك المخالفات ،كما تم ضبط مخالفات تتعلق بعدم حمل شهادات صحية و نظافة وبيع بأعلى من التسعير المقرر وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة، علاوة على تحرير إنذارات من قبل الوحدات المحلية لأصحاب بعض المحال للبدء فى إجراءات ترخيص النشاط.
 
 

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