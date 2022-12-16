وأوضح متحدث رئاسة الجمهورية - في تصريح لقناة "النيل" للأخبار، على هامش أعمال القمة الأمريكية الأفريقية في واشنطن - أن القارة الأفريقية بها إمكانات كامنة كبيرة جدا على مستوى الموارد، والمواد الأولية والطاقة البشرية.

وأكد أن القارة الأفريقية تفتقد إلى البنية الأساسية القارية، لاسيما شبكة المواصلات، بكل مكوناتها سواء طرق أو محاور ربط ما بين الدول أو محاور داخلية أو طرق الربط البحري أو حتى الرحلات الجوية المباشرة.