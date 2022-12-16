اليوم السابع
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للهروب من الزحام.. شاهد الرسم التوضيحى لغلق منزل كوبرى عرابى اتجاه الدائرى

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 02:30 ص
للهروب من الزحام.. شاهد الرسم التوضيحى لغلق منزل كوبرى عرابى اتجاه الدائرى غلق منزل كوبرى أحمد عرابى كليا
كتبت مرام محمد

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أوضحت محافظة الجيزة تفاصيل عملية الغلق الكلي لمنزل كوبرى أحمد عرابى كليا فى الاتجاه المؤدى إلى الطريق الدائرى ونفق أحمد عرابى؛ في رسم توضيحي للسائقين، للتوجه إلى الطرق البديلة حتى استكمال أعمال هدم وإزالة الطبقة الإسفلتية للكوبرى بالكامل بالاتجاه المشار إليه فقط، وذلك لمدة 45 يوما، على أن تبدأ الأعمال من الساعة 1 صباح اليوم الجمعة الموافق 2022/12/16 وحتى صباح يوم الإثنين الموافق 30 /1 /2023.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلات المرورية اللازمة لتيسير حركة المرور على النحو الآتى للتيسير على المواطنين.

1- حركة المركبات القادمة من شارع أحمد عرابى وترغب بالسير اتجاه الطريق الدائرى ونفق أحمد عرابى، تقوم بالنزول اتجاه المنزل المؤدى إلى مناطق (ميدان مدينة الأمل - المطار – إمبابة).

2- استكمال السير بشارع المطار حتى ميدان مدينة الأمل ثم الدخول يساراً اتجاه شارع مدينة الأمل وصولاً حتى محور أحمد عرابى بعد استحداث فتحة دخول بعرض "20م"، تتخلل الجزيرة الفاصلة بين شارع مدينة الأمل ومحور أحمد عرابى.

3- الدخول يميناً بمحور أحمد عرابي اتجاه نفق أحمد عرابى والطريق الدائري.

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الطريق الدائري

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غلق كوبرى احمد عرابي

اليوم السابع بلس



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