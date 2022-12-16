وأعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أن الخسائر الناتجة عن القصف الروسي تقدر بـ 50% من الطاقة المستهلكة.

وكانت سلطات كييف قد أعلنت في وقت سابق عن انقطاع الكهرباء في مناطق عدة بسبب الهجمات الصاروخية الروسية على البنية التحتية، إلى جانب توقف حركة المترو في كييف والقطارات في بعض المناطق شرق البلاد.