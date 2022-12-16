كيف تحمى جلدك من الجفاف أثناء ممارسة الرياضة فى الشتاء؟

كتبت فاطمة خليل

يشكو الكثير من الناس عادةً من جفاف الجلد طوال فصل الشتاء، لذلك ، يجب على أولئك الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا مثل: الرياضة الاهتمام بصحة الجلد بشكل أكبر، لذا نتعرف في هذا التقرير على طرق لحماية جلدك من الجفاف أثناء ممارسة الرياضة في فصل الشتاء، بحسب موقع "Health".

كيف تحمي جلدك من الجفاف أثناء ممارسة الرياضة في الشتاء؟

1. حافظ على رطوبتك

الشتاء هو الوقت الذي يفضل فيه الناس شرب كميات أقل من الماء لكن تذكر أنك تتعرق كثيرًا في الجيم ، مما يعني أنك بحاجة إلى شرب المزيد من الماء. يمنح الترطيب المناسب لمعاناً لبشرتك.

2. تنظيف البشرة

بعد يوم شاق في العمل أو صالة الألعاب الرياضية ، لا تنس أبدًا إزالة الأوساخ الموجودة بعمق في بشرتك أيضا ، نظف وجهك في الليل وكذلك قبل النوم ، واستخدم المنظفات العلاجية.

3. استخدم واقي شمسي جيد التغطية

إذا كان نظام اللياقة البدنية الخاص بك يتضمن تمارين خارجية مثل الجري، يمكن للواقي من الشمس أن يساعد بشرتك بعدة طرق. الواقي من الشمس ضروري لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية لأن ضرر الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يحدث حتى في الأيام الملبدة بالغيوم.

4. لا تنسى المرطب

يسبب التعرق تحتاج إلى ترطيب بشرتك ضع مرطبًا متبوعًا بواقي من الشمس.

5. خذ يوم عطلة

بناء العضلات أمر حيوي مثل الحفاظ على بشرة جيدة لذلك ، ضع جدولًا للعطلة من الرياضة أسبوعياً أو كل أسبوعين والذي يمكن أن يساعد في تهدئة عضلاتك المتوترة وترطيب بشرتك الجافة.

6. منتجات العناية بالبشرة والكريمات يشتكي العديد من الأشخاص من وجود بشرة غير متساوية أو حكة بعد إفراز العرق أو التعرض لأشعة الشمس لذلك ، يوصى بشدة باستخدام منتجات العناية بالبشرة العلاجية أو غير المعطرة.

7. زيادة تناول أوميجا 3

على الرغم من أن الأشخاص الذين يتبعون روتينًا للياقة البدنية بانتظام يهتمون بشكل متساوٍ بنظامهم الغذائي أيضًا فإن زيادة تناول أوميجا 3 سيساعد في الحفاظ على مرونة بشرتهم. علاوة على ذلك ، فهو ينظم إنتاج الزيت ويقلل من فرص ظهور البثور بسبب العرق.

8. احتفظ بمناشف منفصلة وجديدة

احتفظ دائمًا بمنشفتين في متناول اليد عند التمرين في صالة الألعاب الرياضية استخدمي أحدهما لمسح العرق والآخر لتجفيف وجهك بعد غسله، لا تجمع بين الاثنين أبدًا ، لأن القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى التهاب الجلد.

9. تجنب لمس وجهك

يعد لمس وجهك أثناء التعرق أمرًا طبيعيًا تمامًا، لكن امتنع عن القيام بذلك عند ممارسة الرياضة ولا ينصح بتعريض بشرتنا للأوساخ والبكتيريا التي قد تكون على أيدينا من الجيم أو عند المشاركة في أي رياضة.

10. خذ حماما

بعد التمرين، استحم بمجرد أن يبرد جسمك قد يؤدي تأخير ذلك إلى بقاء خليط العرق والأوساخ على بشرتك لفترة أطول من الوقت ، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالطفح الجلدي وحب الشباب.