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كلاكيت تانى مرة.. ترحيب كبير من الرئيس الأمريكى بالرئيس السيسى فى واشنطن.. صور

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 01:52 ص
كلاكيت تانى مرة.. ترحيب كبير من الرئيس الأمريكى بالرئيس السيسى فى واشنطن.. صور حفاوة وترحيب كبير من الرئيس الأمريكى بالرئيس السيسي
واشنطن - محمد الجالى

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رصدت عدسات المصورين، الترحيب الكبير من الرئيس الأمريكى چو بايدن بالرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك خلال فعاليات جلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية بالقمة الأفريقية الأمريكية.
 
وأعرب الرئيس السيسي، عن التقدير للرئيس الأمريكي "جو بايدن" على حُسن الاستضافة وعلى تنظيم القمة الأمريكية الأفريقية التي تأتي في وقت يمر به العالم بلحظة استثنائية تشهد ظروفًا غاية في الدقة، وبعد مرور ثمانية أعوام على انعقاد النسخة الأولى لهذا المُلتقي، وهي الفترة التي شهدت تغيرات كبرى وتحديات عديدة، وبما يحمل دلالة واضحة على تجديد العزم على تطوير الشراكة بين أفريقيا والولايات المُتحدة الأمريكية، بما يساعد على إيجاد حلول ترفع عن شعوبنا عبء الأزمات المُتتالية، وتُسهم في تأمين مستقبل أفضل لهم.
 
وفي وقت سابق، شهد لقاء الرئيس السيسى ونظيره الأمريكى حفاوة بالغة، وذلك خلال قمتهما فى شرم الشيخ، قبيل إلقاء بايدن كلمته فى قمة المناخ  COP27.
 
ترحيب كبير من بايدن بالرئيس السيسي
ترحيب كبير من بايدن بالرئيس السيسي
 
ترحيب-كبير-من-الرئيس-الأمريكى-بالرئيس-السيسى-فى-واشنطن--(1)
ترحيب كبير من الرئيس الأمريكى بالرئيس السيسى فى واشنطن
 
ترحيب-كبير-من-الرئيس-الأمريكى-بالرئيس-السيسى-فى-واشنطن--(2)
ترحيب كبير من الرئيس الأمريكى بالرئيس السيسى فى واشنطن
 
ترحيب-كبير-من-الرئيس-الأمريكى-بالرئيس-السيسى-فى-واشنطن--(3)
ترحيب كبير من الرئيس الأمريكى بالرئيس السيسى فى واشنطن

ترحيب-كبير-من-الرئيس-الأمريكى-بالرئيس-السيسى-فى-واشنطن--(4)
ترحيب كبير من الرئيس الأمريكى بالرئيس السيسى فى واشنطن

 


بايدن

القمة الأمريكية الأفريقية

القمة الامريكية الافريقية

القمة الأفريقية الأمريكية

القمة الافريقية الامريكية

الرئيس السيسى

السيسى

الرئيس السيسي

افريقيا

أفريقيا

زيارة الرئيس السيسى لأمريكا

زيارة الرئيس السيسى لواشنطن

زيارة السيسى لواشنطن

اليوم السابع بلس

لقاءات السيسى في امريكا



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