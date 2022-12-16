اليوم السابع
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الجمعة، 16 ديسمبر 2022 04:41 ص
أكرم القصاص
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قراصنة Killnet يعلنون اختراقهم لموقع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 04:00 ص
قراصنة Killnet يعلنون اختراقهم لموقع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قرصنة إلكترونية - أرشيفية
وكالات

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أعلنت جماعة هاكرز تدعى Killnet أنها اخترقت موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

وقالت الجماعة في حسابها على "تلغرام"، إنها سرقت بيانات 10210 موظفين في المكتب، ابتداء من كلمات السر لحساباتهم على مواقع التسوق عبر الانترنت والبطاقات الطبية، ووصولا إلى حساباتهم في "غوغل" و"آبل"، حسب قول الهاكرز.

ونشرت الجماعة ما قالت إنه فيديو لعملية اختراق شبكات مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وزعمت الجماعة كذلك أن كلمات السر التي سرقتها مناسبة أيضا لدخول شبكات البنتاغون.

وجدير بالذكر أن هاكرز Killnet الذين تدعي الدول الغربية أنهم على صلة بروسيا، شنوا في وقت سابق هجمات على موقع الاستخبارات البلغارية، ومواقع 14 مطارا أمريكيا والصفحات الرسمية للأجهزة الحكومية في مولدوفا واليونان وغير ذلك من المواقع الالكترونية المهمة في بلدان من أعضاء الاتحاد الأوروبي والناتو.


امريكا

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اف بى اى

مكتب التحقيقات الفيدرالى



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