اليوم السابع
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فيفا تصدم الرئيس الأوكرانى وترفض طلبه.. "CNN" تكشف التفاصيل

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 02:35 م
فيفا تصدم الرئيس الأوكرانى وترفض طلبه.. "CNN" تكشف التفاصيل زيلينسكي
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن الاتحاد الدولى لكرة القدم رفض طلبا لرئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى بمشاركة رسالة عن السلام العالمى قبل انطلاق المباراة النهائية لكأس العالم الأحد المقبل.

ونقلت الشبكة عن مصدر قوله إن مكتب زيلينكسى عرض ظهوره فى مقطع فيديو للجماهير الحاضرة فى ملعب المباراة بقطر قبل انطلاقها، وقد فوجئ بالرد بالرفض، ولم يتضح ما إذا كانت رسالة زيلينكسى لتكون مباشرة أم مسجلة.

وقال المصدر: كنا نعتقد أن الفيفا تريد أن تستغل منصتها من أجل الخير الأكبر، إلا أن المحادثات بين أوكرانيا والاتحاد الدولى لكرة القدم لا تزال جارية، بحسب المصدر.

وقالت سى إن إن أنه فى حين أن الطلب غير تقليدى، إلا أنه ليس مفاجئا. فقد حاولت كييف مرارا استعلال الفعاليات العالمية الكبرى بغض النظر عن محورها، من أجل إبقاء التركيز العالمى على الحرب فى أوكرانيا.           

 


الفيفا

رئيس اوكرانيا

نهائى المونديال

الاتحاد الدولى لكرة القدم



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