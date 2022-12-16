اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 11:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فريق طبي بمستشفى العبور بكفر الشيخ ينجح فى استئصال حنجرة مريض يعانى من ورم خبيث

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 10:26 م
فريق طبي بمستشفى العبور بكفر الشيخ ينجح فى استئصال حنجرة مريض يعانى من ورم خبيث عملية جراحية - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن فريق طبي بمستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ برئاسة الدكتور أحمد عفيفي، استشاري الأنف والأذن والحنجرة وفريق العمل بالقسم، والدكتور وائل طولان، استشاري التخدير بالمستشفى من استئصال كامل للحنجرة لمريض يعاني من ورم خبيث بالحنجرة ، بعد أن عاني من صعوبة المرض.

وظل المريض محجوزاً بالعناية المركزة بإحدى المستشفيات على جهاز التنفس الصناعي دون جدوى،  وتم إجراء العملية والتي تمت بنجاح، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور تامر مدكور، مدير عام الفرع، والدكتور محمد أبو سمرة ،مدير مستشفى العبور.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالفريق الطبي والمسئولين بالمستشفى، خاصة أنها ليست العملية الأولى، فأجرت عملية منذ عدة أيام لمريض آخر، موجها الشكر للفريق الطبي والعاملين بمستشفي العبور للتأمين الصحي.

 

 

 


كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

استئصال ورم

مستشفى العبور

التأمين الصحي

قسم الأنف والأذن والحنجرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة