فريق جراحى ببنها الجامعي ينجح في تغيير الصمام الميترالى بالقلب دون شق صدرى

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن مستشفى بنها الجامعى، نجاح أول جراحة كبرى بقسم جراحة القلب والصدر، لتغيير الصمام الميترالى بمنظار التجويف الصدرى الجراحى بدون شق صدرى وبفتحة منظار لا تتجاوز الـ5 سنتيمترات.

وفى هذا السياق أوضح الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية، تفاصيل الجراحة الناجحة، مشيرا إلى أنه جرى استئصال الصمام التالف وإعادة تركيب معدنى لمريضة وكتب الله الشفاء لها وتعافت وخرجت من العناية المركزة لاستكمال علاجها بالقسم الداخلى.

وكشف بيان مستشفى بنها الجامعى، أن الدكتور إبراهيم قصب رئيس قسم جراحة القلب والصدر ببنها الجامعى، أجرى الجراحة بالتعاون مع الدكتور باسم مفرح، والدكتور محمد عمر، وشغل ماكينة القلب الصناعى الدكتور محمود عبد العظيم، والدكتورة نها عبد القادر والدكتورة فاطمة محمود والتخدير الدكتور أحمد أبو الغيط، والدكتورة أسماء فتح الباب وتمريض العمليات حمادة خليل وإسلام محمد.

وتابع، أنه تأتى هذه الجراحة ضمن خطة القسم لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على قوائم الانتظار التى توليها الجامعة اهتماما بالغا برئاسة الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة ورعاية الدكتور محمد الأشهب عميد الكلية، والدعم من إدارة المستشفيات تحت إدارة الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى للمستشفيات.

وقال مدير مستشفيات بنها الجامعية، إن نجاح الجراحة تأتى فى إطار تطوير المنظومة كاملة والتوفيق لطاقم المستشفى لخدمة المرضى والمترددين مستشفيات بنها الجامعية.