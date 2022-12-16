غلق 4 منشآت مخالفة وضبط 120 حالة إشغال بالمنتزه فى الإسكندرية‎‎

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شن حى المنتزه أول الإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، أسفرت عن إغلاق 4 منشآت والتحفظ على 120 إشغالات متنوعة، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.

وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى الالتزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.

وشملت الحملة، رفع كافة أشكال التعديات على حرم الطريق وفتح الطرق وتيسير حركة المارة والمركبات ، واستهدفت

،شارع جمال عبد الناصر وخالد بن الوليد وشارع جلال حماد وخليل حماده وتم إغلاق 4 منشآت مخالفة والتحفظ علي 120 حالة اشغال طريق ،واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة.