اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 06:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

غرفة التجارة الأمريكية تقيم مأدبة عشاء للرئيس السيسى بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس العلاقات بين مصر وأمريكا

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 05:47 ص
غرفة التجارة الأمريكية تقيم مأدبة عشاء للرئيس السيسى بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس العلاقات بين مصر وأمريكا الرئيس عبد الفتاح السيسي
واشنطن - محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، في واشنطن في مأدبة العشاء التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية على شرفه، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وبحضور كلٍ من سوزان كلارك الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية، وجون كريستمان رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، بالإضافة إلى رؤساء ومديري العديد من كبري الشركات الأمريكية.

غرفة التجارة الامريكية

القمة الأمريكية الأفريقية

القمة الامريكية الافريقية

القمة الأفريقية الأمريكية

القمة الافريقية الامريكية

الرئيس السيسى

السيسى

الرئيس السيسي

افريقيا

أفريقيا

زيارة الرئيس السيسى لأمريكا

زيارة الرئيس السيسى لواشنطن

زيارة السيسى لواشنطن

اليوم السابع بلس

لقاءات السيسى في امريكا



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يحدد 5 محاور لتعزيز الأمن الغذائى بأفريقيا.. أبرزها مراعاة تأثير الأزمات الدولية على اقتصاديات القارة وتكثيف الاستثمارات الزراعية.. ويؤكد: مصر تنظر للأمنين الغذائي والمائي باعتبارهما أمنا قوميا

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 02:01 ص

كلاكيت تانى مرة.. ترحيب كبير من الرئيس الأمريكى بالرئيس السيسى فى واشنطن.. صور

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 01:52 ص

نص كلمة الرئيس السيسى فى جلسة تعزيز الأمن الغذائى بالقمة الأفريقية الأمريكية

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 12:42 ص

الرئيس السيسى: هناك ارتباط وثيق بين الأمنين الغذائى والمائى ومصر تنظر لهما باعتبارهما أمنا قوميا

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 12:38 ص

الرئيس السيسى: مصر تواصل جهودها لتسوية أزمات المنطقة ودعم مؤسسات الدولة الوطنية

الخميس، 15 ديسمبر 2022 11:07 م

الرئيس السيسى يشدد على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسي الليبي برئاسة المنفى

الخميس، 15 ديسمبر 2022 10:37 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة