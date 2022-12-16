عدم سد فتحات التهوية.. أهم الإرشادات المتبعة لمستخدمى سخانات الغاز

عدد من الإرشادات التى يجب اتباعها عن استخدام سخانات الغاز الطبيعى خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، وكانت تلك الإرشادات كالتالى ..
1- عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعى.
2-عدم اللجوء إلى اشخاص غير مؤهلين للتعامل مع سخانات الغاز أو استخدام خامات غير معتمدة (خامات سباكة ) على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة للغاز.
2- عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائيا إذ يلجأ بعض العملاء الى الغائها او سدها بمعرفتهم وخصوصا مع برودة الطقس.
3- عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان (المركبة فوق السخان ) لأى سبب من الأسباب.
4- عدم استبدال أجهزة السخان أو البوتاجاز وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى عن طريق العميل.
5- التأكد من غلق صنابير المياة الساخنة حال انقطاع المياة الأمر الذى قد يؤدى فى حالة عدم غلقها إلى تشغيل السخان بصفة مستمرة دون توقف و بدون علم العميل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة