اليوم السابع
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الجمعة، 16 ديسمبر 2022 07:06 ص
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عدم سد فتحات التهوية.. أهم الإرشادات المتبعة لمستخدمى سخانات الغاز

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 07:00 ص
عدم سد فتحات التهوية.. أهم الإرشادات المتبعة لمستخدمى سخانات الغاز الغاز الطبيعى
كتبت - مروة الغول

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عدد من الإرشادات التى يجب اتباعها عن استخدام سخانات الغاز الطبيعى خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، وكانت تلك الإرشادات كالتالى .. 
 
1- عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعى.
 
2-عدم اللجوء إلى اشخاص غير مؤهلين للتعامل مع سخانات الغاز أو استخدام خامات غير معتمدة (خامات سباكة ) على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة للغاز.
 
2- عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائيا إذ يلجأ بعض العملاء الى الغائها او سدها بمعرفتهم وخصوصا مع برودة الطقس.
 
3- عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان (المركبة فوق السخان ) لأى سبب من الأسباب.
 
4-  عدم استبدال أجهزة السخان أو البوتاجاز وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى عن طريق العميل.
 
5- التأكد من غلق صنابير المياة الساخنة حال انقطاع المياة الأمر الذى قد يؤدى فى حالة عدم غلقها إلى تشغيل السخان بصفة مستمرة دون توقف و بدون علم العميل.

الغاز

الغاز الطبيعى

سخانات الغاز

مهمات الغاز



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