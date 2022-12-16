طقس بورسعيد الآن خريفى مائل للبرودة وسحب كثيفة تحجب الشمس وسط أجواء متقلبة

بورسعيد محمد فرج

رصدت عدسة "اليوم السابع "اليوم الجمعة حالة الطقس حيث يسود أجواء خريفية متقلبة مائلة للبرودة منذ الصباح الباكر دافئ نسيبا نهاراً وسط سحب كثيفة مابين غائمة وبيضاء فضلاً كونها تحجب الشمس من قت لآخر.

أما بالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط إرتفاع الأمواج من نصف متر إلى متر ونصف فضلاً عن رياح سطحية جنوبية شرقية تصل إلى 2 ميل /الساعة.





ومن جانبها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا خريفيا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائلا للحرارة على شمال الصعيد حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائلا للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن جانبه أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد توجيه رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، التأكد من كفاءة محطات الصرف الصحي، والتأكد من كفاءة بالوعات الأمطار في كافة الشوارع خاصة التي تشهد تراكم كميات من المياه لمنع حدوث أي أزمة فور تساقط الأمطار، مؤكدا على أهمية التنسيق بين المرور والجهات التنفيذية فيما يخص تطوير عدد من الشوارع الحيوية بالمحافظة بما يمنع التكدس ويساهم فى تيسير الحركة المرورية.

وشدد محافظ بورسعيد على متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

مشيراً بانه تم التنسيق بين غرف العمليات بالأحياء وبورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للقيام بتطهير بالوعات الأمطار لسرعة تصريف المياه من خلال سيارات الكسح وطلمبات الشفط، فضلا عن تحديد أطقم العمل والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار وأماكن تجمعها، وإعادة توزيعها طبقًا لطبيعة المناطق التي تعرضت للأمطار، لضمان الاستفادة الكاملة منها وموافاة مركز العمليات بأي تداعيات عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.