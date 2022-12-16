اليوم السابع
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ضبط 815 مخالفة تموينية بدمياط خلال النصف الأول من الشهر الحالي‎‎

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 01:20 م
ضبط 815 مخالفة تموينية بدمياط خلال النصف الأول من الشهر الحالي‎‎ جانب من الحملة
دمياط - هيثم مراد

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أعلنت مديرية التموين بدمياط، إجمالي المخالفات التي تم ضبطها خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الحالي، والتي بلغت 815 مخالفة متنوعة داخل الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز. 
 
وأكد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أنه تم تحرير 80 مخالفة لعدد من مخابز المحافظة، بينما تم تحرير 735 محضر بالاسواق والمحال التجارية العامة، فيما تم تحرير 256 محضر لمخالفة توريد الارز. 
 
وأشار وكيل تموين دمياط إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة المقررة بشأن الاعلان عن الأسعار بأماكن واضحة، والحرص على طرح كافة السلع أمام الجمهور، مشددا على وجود عقوبات رادعة في انتظار المخالفين. 
 
وأكد أيضا أنه يتم الآن فحص المخالفين لتوريد كميات الأرز داخل المحافظة، مضيفا أنه تم فتح باب التوريد الي منتصف يناير المقبل، مع اعفاء من هم أصحاب حيازة فدان أو اقل من توريد الارز للمضارب الحكومية والتي تبلغ طن على كل فدان.  
 
 

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