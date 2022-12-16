ضبط 27 ألف عبوة حلوى و250 كجم شيكولاتة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

كثفت محافظة البحيرة، الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية، حملة تموينية على الأسواق بمدينة النوبارية أسفرت عن ضبط 27 ألف عبوة جيلي كولا و250 كجم شيكولاتة غير صالحة للإستهلاك الآدمي داخل مصنع يدار بدون سجل صناعي وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.