ضبط "نسناس" والبحث عن آخر عثر عليهما بأشجار فناء مستشفى طهطا بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهدت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طهطا شمالى محافظة سوهاج وجود 2 نسناس أعلى الأشجار المتواجدة بفناء مستشفى طهطا العام دائرة قسم طهطا شمالى سوهاج تم ضبط أحدهما وجار البحث عن النسناس الأخر تمهيدا لتسليمه مع النسناس الأول لإدارة الطب البيطرى لإتخاذ اللازم.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء طارق عيسى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوجود 2 نسناس أعلى الأشجار الموجودة بفناء مستشفى طهطا العام وتم تكثيف المحاولات لضبطهما.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعقيد أحمد عزت مفتش مباحث المركز بورود بلاغ من مستشفى طهطا العام لقسم شرطة طهطا يفيد بتواجد " 2 " نسناس أعلي الأشجار المتواجدة بفناء المستشفي بمواجهة وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي.

وتبين تواجد " 2 " نسناس بالأشجار المشار إليها وتمكنت القوات من الإمساك بأحدهما والتحفظ عليه بمعرفة إدارة الطب البيطري بطهطا كما تبين من الفحص بأن النسناسين محل البلاغ خاصين بالمدعو أحمد ا م ح 38 سنة مدرس ويقيم دائرة القسم وأنه يعرضهم لرواد حديقة اللجنة الرياضية دائرة القسم التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا ومستأجرة للمدعو طلعت ص ع م 70 سنة بالمعاش ويقيم بندر طهطا.

تم تكليف الجهات المختصة بموالاة البحث علي النسناس الآخر وضبطه وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة واستدعاء المذكور لسؤاله تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.



القرد على الشجرة أمام المستشفى



محاولة ضبط القرد



تجمع الأهالى أثناء ضبط القرد



الأجهزة الامنية بمكان الواقعة