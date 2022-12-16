ضبط سلاح ومخدرات بحملات أمنية في القاهرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الدخلية في ضبط أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وكمية من المواد المخدرة، بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المرج، تمكنت من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (بندقية خرطوش - بندقية آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 خزينة بندقية آلية - كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 1.5 كيلو جرام - 2 صديرى واقى - 4 ميزان حساس - مبلغ مالى - 3هاتف محمول) .. وبمواجهته إعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية والصديرى بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة ، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه والدراجة لسهولة التنقل، والميزان الحساس للتجزئة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.