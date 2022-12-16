اليوم السابع
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ضبط المتهم بمضايقة فتاة في الإسكندرية

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 04:18 م
ضبط المتهم بمضايقة فتاة في الإسكندرية حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله مجموعة من المواطنين يقوموا بالتعدى بالضرب بالأيدى على أحد الأشخاص أمام مطعم بالإسكندرية.
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بضبط شخص أمام أحد المطاعم بدائرة القسم ، وبالانتقال تم التقابل مع الـمُبلغة (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه)، وبسؤالها قررت بأنها حال تواجدها داخل المطعم المُشار إليه فوجئت بقيام أحد الأشخاص بمضايقتها بها فقامت بالإستغاثة بالأهالى وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

ضرب شاب

التعدى على فتاه

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