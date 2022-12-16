صحة الإسكندرية: لجنة الحوكمة تبحث تطبيق التحول الرقمي بمخازن الأدوية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية ، برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة، استكمال أعمال لجنة حوكمة المواد بالمديرية ، تحت إشراف الدكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية الصحة ورئيسة اللجنة للطب الوقائي .

وأضافت صحة الإسكندرية ، أنه تم تنفيذ جرد كامل لمخازن التموين الطبى ومخازن الأدوية بالحضرة ، مع تطبيق مشروع الجودة لانضباط بيئة العمل لتحسين الأداء 5S لتشمل مخزن المستلزمات و مخزن المطبوعات، و مخزن المنظفات ، و مخازن مستلزمات الغسيل الكلوى و مستلزمات المعامل وإدارة الاسنان ، و مخزن المستديم ومستمرة اللجنه بأعمالها لتشمل جميع مخازن المناطق الطبية والمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، طبقا للخطة الاستراتيجية التى تم وضعها مسبقا لحوكمة الموارد وإدارة سلسلة الإمداد وإدارة اللوجستيات.

ومن جانبها قالت الدكتورة ميرفت السيد وكيل المديرية، أن اللجنه قد بدإت أعمالها فى نهاية الشهر الماضى لتعمل على مراقبة حوكمه الموارد ( المادية والبشرية والمالية) ، بفريق طبى يشمل عدد 2 أطباء بشري و 10 تفتيش صيادلة و 2 تمريض ، و 2 تفتيش مالى وادارى، و 2 فريق التموين الطبى بالمديرية .

واضافت وكيل المديرية، أنه هناك عدد 2 فريق من تكنولوجيا المعلومات ضمن الاستعدادات لتطبيق التحول الرقمى بالمخازن، بإشراف رانيا حليم مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بالمديرية للمراقبة والمتابعة المستمرة لجميع المخازن ، كما يشمل الفريق كلا من الدكتورة رشا سيف مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، والدكتورة دعاء كرم و والدكتورة مريم احمد الليثى ، والدكتورة اسراء محمد عبد العظيم ، والدكتورة حسناء ابراهيم محمد ، والدكتورة راندا مجدى هويدى أعضاء لجنه حوكمة موارد مديرية الصحة .