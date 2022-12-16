شهادة دولية جديدة بنجاح مصر.. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في مقر إقامته بواشنطن، ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولي انطلاقاً من حرص مصر على تعزيز التعاون بينها وبين البنك الدولى امتدادا للشراكة المثمرة بين الجانبين خاصة في ضوء الأزمات الدولية المتعاقبة التي يتعرض لها العالم وتبعياتها على كافة الحكومات لاسيما من الدول الناشئة، وذلك لدعم الجهود الوطنية بمصر للحفاظ على مسار التنمية الشاملة الذي تسلكه الدولة بكافة محاوره الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً ان التغيرات الاقتصادية العالمية الحالية تفرض قيام المؤسسات المالية الدولية وعلى راسها البنك الدولى بتطوير وتحديث معايير التعاون مع الحكومات التى تضررت بشدة من تلك التغييرات.



تفاصيل لقاء الرئيس السيسى برئيس البنك الدولى ديفيد مالباس فى واشنطن









من جانبه؛ أكد "مالباس" سعي البنك نحو تطوير أطر التشاور والتنسيق مع مصر لمواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها، والتي انعكست على الصلابة والمرونة التي أبداها الاقتصاد المصري في مواجهة كافة الأزمات العالمية المتلاحقة، مما ساعد على تحقيقه لمعدلات نمو إيجابية خلال الفترة الماضية، إلى جانب جهود تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإقامة المشروعات التنموية العملاقة، على نحو جعل من مصر نموذجاً يحتذى به في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضاً لأهم ركائز التعاون مع البنك الدولي، لاسيما في ظل أزمتي الغذاء والطاقة القائمتين على مستوى العالم، إلى جانب عرض مختلف المشروعات التنموية العملاقة التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن التباحث حول تعميق الشراكة بين الجانبين في مجالات البنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية.