"سوناك" يرفض التنازل لضغوط حزبه بشأن اضراب الممرضين.. ويؤكد: أجورهم عادلة

كتبت: نهال أبو السعود

رفض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك التنازل لضغوط قادة الصحة وبعض كبار نواب حزب المحافظين للتفاوض بشأن الأجور مع الممرضات لمنع المزيد من الإضرابات.

في حديثه إلى بي بي سي قال رئيس الوزراء البريطاني : "كان وزير الصحة دائمًا واضحًا ، والباب مفتوح دائمًا ، وهذا هو الحال دائمًا ، لكننا نريد أن نكون منصفين ومعقولين وبناءين ، ولهذا السبب نحن قبلت توصيات هيئة الأجور المستقلة بشأن الأجر العادل ".

يأتي هذا في أعقاب الإضراب الذي اتخذته الممرضات في جميع أنحاء البلاد يوم أمس ، الذين أشاروا إلى خطط لمزيد من الاضطراب ما لم يتم تحسين مكافأة رواتبهم.

وواجه سوناك ضغوطا من كبار المحافظين بمن فيهم رئيس الحزب السابق جيك بيري الذي اكد إن على الحكومة تقديم تنازلات، وقال: "انها قضية معقدة.. سيتعين على الحكومة تحسين عرضها للمرضين"

بدأ التمريض في إنجلترا وويلز وايرلندا الشمالية اضراب عن العمل من امس الخميس الساعة 8:00 صباحا في اكبر تحرك من ذلك النوع في تاريخ هيئة الصحة الوطنية البريطانية الذي يعد ثاني اضراب لكلية التمريض الملكية خلال تاريخها البالغ 106 عام.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، سيستمر الطاقم في تقديم خدمات "الحفاظ على الحياة" وبعض الرعاية العاجلة ولكن الجراحة الروتينية وغيرها من العلاجات المخطط لها من المحتمل أن تتعطل، وقالت الكلية الملكية للتمريض إن الموظفين لم يُمنحوا أي خيار بعد أن رفض الوزراء استئناف محادثات الأجور.

قالت حكومة المملكة المتحدة إن طلب زيادة الرواتب الذي دفعت به كلية التمريض الملكية بنسبة 19 % لا يمكن تحمله.