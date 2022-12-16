زيلينسكى يكشف عن السبيل الوحيد لإنهاء القتال فى أوكرانيا

وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن انسحاب القوات الروسية إلى حدود عام 1991 هو السبيل الوحيد لإنهاء القتال في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في حوار مع صحيفة "إيكونوميست": "الاختلاف الوحيد الذي أتحدث عنه هو ما إذا كنا سنطردهم أو سيغادرون بأنفسهم. إذا انسحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الآن إلى حدود عام 1991، فعندها سيبدأ مسار محتمل للدبلوماسيين".

وأعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي في نوفمبر أن نجاح القوات الأوكرانية في شبه جزيرة القرم، التي انضمت إلى روسيا عام 2014، "غير محتمل في المستقبل القريب".