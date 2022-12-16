اليوم السابع
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رفع 230 حالة تعد على الطريق العام فى حملة بالجيزة

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 07:32 م
رفع 230 حالة تعد على الطريق العام فى حملة بالجيزة جانب من الحملة
كتبت - مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة من خلال حي شمال حملة مكبرة؛ لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار تنفيذ الحملات على مدار اليوم لرفع كافة أوجه الإشغال والتعديات وتحقيق الانضباط.
 
وأسفرت الحملة عن رفع 230 حالة إشغال وتعد على الطريق العام وإزالة عدد كبير من الحواجز الحديدية ووسائل حجز أماكن انتظار السيارات بشوارع قطاع المنيرة الشرقية ومنطقة أرض الحداد وأرض الجمعية.
 
وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد شدد على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات.
 
 
 

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