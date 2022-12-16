اليوم السابع
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رئيس جامعة سوهاج يشهد مناقشة رسالة دكتوراه عن اضطرابات سرطان الثدي.. صور

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 03:12 م
رئيس جامعة سوهاج يشهد مناقشة رسالة دكتوراه عن اضطرابات سرطان الثدي.. صور جانب من المناقشة
سوهاج محمود مقبول

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شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان "الاضطرابات العصبية لمرضى سرطان الثدي بمستشفى سوهاج الجامعي"، والمقدمة من الطبيبة منار حمزه سيد حمزه مدرس مساعد أمراض المخ والأعصاب، وبحضور الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة الأسبق، والمستشار شوكت زيان رئيس مجلس أمناء مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وذلك بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم.

وأوضح رئيس الجامعة أن لجنة الإشراف ضمت كلاً من الدكتور غريب فاوي محمد، أستاذ أمراض المخ والأعصاب بكلية الطب  مشرفاً ومناقشاً، و إشراف الدكتور حازم كمال إبراهيم الحويج أستاذ أمراض المخ والأعصاب والدكتور محمد نصرالدين ثابت أستاذ أمراض المخ والأعصاب بكلية الطب بالجامعة.

وأضاف عميد الكلية أن لجنة المناقشة ضمت كلاً من الدكتورة إيمان محمد حسين خضر أستاذ أمراض المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة أسيوط مناقشاً و الدكتور عادل حسين السيد أستاذ أمراض المخ والأعصاب بكلية الطب  جامعة القاهرة.

الإنتهاء من المناقشة وإعلان التقيم
الإنتهاء من المناقشة وإعلان التقيم

رئيس الجامعة والحضور
رئيس الجامعة والحضور

رئيس جامعة سوهاج بالمناقشة بالمستشفى
رئيس جامعة سوهاج بالمناقشة بالمستشفى

صورة تذكارية مع الباحثة ولجنة المناقشة والحكم
صورة تذكارية مع الباحثة ولجنة المناقشة والحكم

لجنة الحكم والمناقشة
لجنة الحكم والمناقشة


 

 
 


 

 


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