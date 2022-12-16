اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 02:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الطائفة الإنجيلية: كنيستنا مصرية وطنية تؤمن بحب وخدمة الوطن

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 01:58 م
رئيس الطائفة الإنجيلية: كنيستنا مصرية وطنية تؤمن بحب وخدمة الوطن الدكتور أندرية زكى رئيس الكنيسة الإنجيلية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في لقاء للقساوسة والشيوخ والشمامسة من محافظة المنيا مجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، تحت عنوان "كنيستي التي أحبها"، بحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فكري، رئيس مجلس الحوار والعلاقات الكنسية، والدكتور القس ثروت وهيب، وكيل كلية اللاهوت للعلاقات الكنسية، والقس عصام عطية، رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والقس فيليب عبيد الله، رئيس لجنة الحوار والعلاقات المسكونية بمجمع المنيا المشيخي، وذلك بمقر التدريب "اطسا" للهيئة الإنجيلية بمحافظة المنيا.

 

وخلال اللقاء عبر رئيس الإنجيلية عن سعادته الكبيرة لمشاركة قساوسة وشيوخ وشمامسة محافظة المنيا، كما قدم "زكي" الشكر لرئيس السنودس، ورئيس مجمع المنيا، ورئيس لجنة الحوار والعلاقات المسكونية على تنظيم فعاليات اللقاء.

 

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "الكنيسة المشيخية المصرية كنيسة مصلحة، تؤمن بمبادئ الإصلاح، وسلطان الكتاب المقدس، وهذا ما يشكل إيمان كنيستنا المشيخية في مصر، والذي ينطلق منه دورها الروحي وكذلك أدوارها الوطنية والمجتمعية".

 

 وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية: "الكنيسة الإنجيلية المصرية كنيسة وطنية تؤمن بأن حب وخدمة الوطن هو جزء من إيمانها ورسالتها، وهي ثاني أكبر كنيسة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ونشكر الله على بلادنا الغالية مصر".

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

لقاء الكنيسة
لقاء الكنيسة

 

لقاء رئيس الطائفة
لقاء رئيس الطائفة
 
الدكتور أندرية زكى
الدكتور أندرية زكى

 


الطائفه الانجيليه

اندريه زكى

رسامه قسوس

سنودس النيل الانجيلى



الموضوعات المتعلقة

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك فى حفل رسامة شمامسة جدد بالقاهرة

الخميس، 15 ديسمبر 2022 10:56 م

رئيس الطائفة الإنجيلية: لا مستقبل للتعليم اللاهوتى دون التمسك بالنص المقدس

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 01:16 م

الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد 6 يناير بكنيسة قصر الدوبارة

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 06:44 م

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل مقرر لجنة التربية النيابية بالبرلمان اللبنانى

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 12:21 م

الطائفة الإنجيلية تنعى مفيد فوزى: فقدنا إعلاميا مصريا متفردا خدم المواطن

الأحد، 04 ديسمبر 2022 03:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة