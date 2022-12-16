جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش مشاركتهما في القمة الأمريكية الأفريقية المنعقدة بالعاصمة الأمريكية (واشنطن).

وأوضحت الحكومة الجزائرية -في بيان- أن اللقاء شكل فرصة للتنويه بعلاقات الأخوة والتضامن التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.