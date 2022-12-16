اليوم السابع
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خليك واعى.. لا صحة لرفع أسعار تذاكر النقل العام والجماعى (إنفوجراف)

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 04:12 م
خليك واعى.. لا صحة لرفع أسعار تذاكر النقل العام والجماعى (إنفوجراف) خليك واعى

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار برفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام والنقل الجماعي، تواصل المركز مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء.

 

خليك واعى2
خليك واعى

 

الشائعة:
ترددت أنباء عن قرار برفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام والنقل الجماعى
 
الحقيقة:
أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه تواصل مع محافظة القاهرة ونفت الأمر تماما
 
لا صحة لرفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام أو النقل الجماعى 
 
الأسعار كما هى حاليا ولم يتم إصدار أى قرارات مخالفة فى هذا الشأن
 
اتخاذ إجراءات صارمة وفسخ تعاقد أى شركة نقل جماعى تخالف تعريفة الركوب المحددة

رفع أسعار التذاكر

أتوبيسات هيئة النقل العام

النقل الجماعي

مجلس الوزراء

اليوم السابع بلس



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