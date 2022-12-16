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خطوة بخطوة.. طريقة استخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 04:00 ص
خطوة بخطوة.. طريقة استخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة بطاقة تموين - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين كيفية استخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة للأسر غير المقيدة تموينيا بعد الاعتماد من الوزارة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

1- يتقدم المواطن لمكتب التموين التابع له بتحرير النموذج الخاص باستخراج بطاقة جديدة طبقا للقرار 84 لسنة 2009 مرفق به المستندات الآتية:

- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

- صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين.

- المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية طبقا للقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009.

2- يقوم مكتب التموين بفحص المستندات والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين وذلك لضمان عدم إصدار اى بطاقات مكررة.

3- يقوم مكتب التموين بإرسال النموذج بعد الاعتماد إلى مركز الخدمة وتسليمه من خلال سركي تسليمات.

4- يقوم مركز الخدمة بإدخال بيانات البطاقة التموينية جديدة للمواطن على النظام بناء على البيانات المدرجة فى استمارة الخدمة المعتمدة من مكتب التموين والمديرية. 

5- تقوم الشركة المنفذة بطباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين مرفقا بها تقرير مفصل به جميع بيانات البطاقة وكافة المستندات و يتم كذلك إرسال بطاقة الرقم السري إلى مركز الخدمة.

6- يقوم المواطن باستلام البطاقة الجديدة من مكتب التموين بعد التأكد من جميع بياناته من التقرير المفصل الذي يحتوى على (اسم صاحب البطاقة / الرقم القومي / عدد المستفيدين/ تاريخ الاستلام بعد التوقيع / اسم البدال التمويني).

7- يتوجه المواطن إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة وذلك بعد اطلاع الموظف المختص على البطاقة الذكية و إثبات الشخصية للمستلم.

8- يقوم المواطن بصرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية الجديدة اعتبار من الشهر التالي لاستلامها.


التموين

بطاقة التموين

الاسر الأولى بالرعاية

البطاقة التموينية

بطاقة تموينية ذكية

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