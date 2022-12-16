خارج الحدود.. نيويورك تايمز تشيد بأداء المغرب فى كأس العالم 2022 (فيديو)

كتب محمد جمال

بث تلفزيون اليوم السابع جولة إخبارية جديدة من برنامج خارج الحدود، من إعداد وتقديم محمد جمال المغربى، نبدأها مع حضراتكم من بطولة كأس العالم 2022 المقامة فى قطر.

أشادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأداء منتخب المغرب فى بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث استطاع المنتخب المغربى أن يتفوق على الفرق الكبرى قبل أن يخرج أمام منتخب فرنسا فى الدور قبل النهائي من البطولة، وقالت الصحيفة إن المغرب قدم كل شىء لكنه كان بحاجة إلى المزيد ضد فرنسا بطلة النسخة الماضية من المونديال.

وأشارت الصحيفة إلى أن المونديال سيصل إلى نهايته بين أرجنتين ميسى، الذى يسعى للفوز باللقب ليصبح أحسن لاعب فى تاريخ اللعبة، وبين كيليان مبابى في منتخب فرنسا، الذى يريد أن تصبح دولته أول دولة، منذ أكثر من نصف قرن تفوز باللقب مرتين متتاليتين، ليصبح منتخب المغرب أول فريق عربى يصل إلى نصف النهائى فى تاريخ البطولة.

ومن كأس العالم إلى الولايات المتحدة الأمريكية

صوت مجلس الشيوخ الأمريكى بالإجماع، على فرض حظراستخدام تطبيق تيك توك، على الهواتف والأجهزة الحكومية فى الولايات المتحدة، ووصف المجلس القرار بأنه جزء من محاولة لمكافحة المخاوف الأمنية المتعلقة بشركة السوشيال ميديا الصينية.

وقالت صحيفة ذا هيل، إن تشريع "لا تيك توك على الأجهزة الحكومية"، والذى قدمه السيناتور الجمهورى جوش هاولى، تم تمريره بالإجماع، ومن شأن التشريع أن يحظر على أفراد محددين تحميل تيك توك أو استخدامه على أى جهاز تصدره الولايات المتحدة او شركة حكومية.

ولازلنا مع حضراتكم من أمريكا

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتويتر إنه بدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضد صاحب حساب لديه أكثر من نصف مليون متابع، حيث يقوم ذلك الحساب بمراقبة حركة طائرة ماسك الخاصة، وذلك بدعوى انه يعرض ابنه للخطر، وكشف ماسك أن الشخص الذى يدعى جاك سوينى هو مالك حساب ينشر معلومات تتبع لرحلات طائرة ماسك الخاصة، وأكد ماسك اتخاذ إجراءات قانونية ضد سويني وآخرين، مضيفا أنه سيتم تعليق أي حساب يقوم بتتبع معلومات الموقع لأى شخص، معتبرا ذلك انتهاكًا شديدا للخصوصية والأمان.

ومن الولايات المتحدة إلى الإمارات

قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن المستكشف "راشد" وجه أول رسالة إلى مركز الفضاء في دبى، وذلك بعد 3 أيام على انطلاقه إلى القمر، مؤكدا أن جميع الأجهزة في المستكشف تعمل بشكل سليم.

وكتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " من على بعد 440 ألف كيلومتر من سطح الأرض .. أرسل المستكشف راشد، أول رسالة لمركز الفضاء، مضيفا أن جميع أجهزة وأنظمة المستكشف تعمل بشكل سليم.. وبدأ بدخول مدار القمر تمهيداً للهبوط خلال الأشهر القادمة".

ولمن لا يعلم فقد انطلق المستكشف الفضائي الإماراتي "راشد" نحو القمر، في رحلة تستغرق 5 أشهر، ومن المقرر أن يهبط المستكشف الفضائي الإماراتي "راشد" على سطح القمر، في أبريل 2023، لتسجل الإمارات إنجازا جديدا في قطاع الفضاء، لتكون تلك المهمة هي الأولى عربيا والرابعة عالميا.