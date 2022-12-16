حبس 3 متهمين بترويج المخدرات في البساتين

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة البساتين، بحبس 3 متهمين بترويج المواد المخدرة في البساتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريا في الواقعة.

وكانت نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم حال ترددهم على دائرة القسم، مستقلين سيارة "قيادة وملك أحدهم"، وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش – 3 هواتف محمولة).. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم ، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.