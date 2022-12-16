حبس لصوص يسرقون السيارات فى القاهرة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع السرقة بأسلوب التتبع من أمام البنوك وكسر زجاج السيارة بمنطقة المقطم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (موظف بإحدى الشركات - كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه كسر زجاج الباب الأمامى للسيارة ملكه عقب قيامه بركنها أمام الشركة محل عمله بدائرة القسم ، وسرقة مبلغ مالى من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بمحافظة الجيزة) ، وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (4 أشخاص "ثلاثة منهم يحملون ذات الجنسية ولهم معلومات جنائية" ).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ومبلغ مالى.. وبمواجهتهم قرروا بتكوينهم تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة بأسلوب التتبع من أمام البنوك وكسر زجاج السيارة ، وأضافوا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات الواقعة ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بالسرقة،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.